“Zero positivi su 512 tamponi effettuati. Non succedeva da settembre 2020. La Ciociaria deve tenersi stretto questo zero. Non vanifichiamo questo risultato eccezionale. Mascherina, igiene delle mani e distanziamento così non ci infettiamo. Per dare l’esempio, la ASL di Frosinone dispone che tutti i dipendenti e gli utenti utilizzino i dispositivi di protezione delle vie respiratorie sia negli ambienti chiusi che negli spazi all’aperto dell’Azienda. Possiamo avere una buona estate o possiamo avere un incubo. Dipende molto da noi tutti”. Lo comunica Asl Frosinone

Redazione Digital