Conclusa l’iniziativa Zaino Solidale, la raccolta di materiale scolastico e di cancelleria promossa da Gioventù Nazionale Ferentino che ha visto protagoniste le tre cartolerie del territorio gigliato la cartolibreria Collalti Fiorni e Brav servizi oltre che ad una massiccia donazione da parte di numerosi concittadini tra questi anche il Piccolo Rifiugio di Ferentino, il materiale raccolto è stato destinato ad alcuni privati e ad alcuni istituti scolastici presenti in città. “Zaino solidale si conferma l’evento cardine del nostro percorso sul territorio, anno dopo anno l’iniziativa riscuote sempre più successo, nonostante attuata da un movimento giovanile di opposizione – ha affermato Claudia Angelisanti – Siamo abituati a muoverci con umiltàe discrezione tra la gente, perché, come ribadito più volte, la nostra politica è fatta dalla gente per la gente, vedere la felicità dnei volti delle persone è la nostra più grande soddisfazione. Pertanto colgo l’occasione per ringraziare tutti i cittadini ferentinati che generosamente si sono impegnati per dare un’effettivo contributo all’iniziativa”.

Redazione Ferentino