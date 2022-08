Zaino solidale in Ciociaria, raccolta materiale scolastico famiglie in difficoltà 

di Fabio Paris

Torna per il quarto anno sul territorio gigliato a ridosso del nuovo anno scolastico l’iniziativa promossa da Gioventù Nazionale Ferentino “Zaino Solidale” dal 22 Agosto al 12 Settembre 2022 presso le Cartolibrerie aderenti. L’iniziativa consiste in una raccolta di materiale scolastico e di cancelleria per aiutare le famiglie in difficoltà. Il commento del Presidente di Gioventù Nazionale Ferentino Claudia Angelisanti. “Zaino solidale si conferma l’evento cardine del nostro percorso sul territorio, anno dopo anno l’iniziativa riscuote sempre più successo, nonostante attuata da un movimento giovanile di opposizione. Il nostro impegno è quello di organizzare dei punti di raccolta, di materiale scolastico e prodotti di cancelleria da donare a chi ne ha più bisogno. Sono infatti tre delle cartolibrerie presenti sul territorio di Ferentino ad aver aderito al progetto benefico: la Cartolibreria Collalti in via XX settembre n.26, la Cartolibreria Fiorini in via Casilina n.72 , la Cartolibreria Brav Servizi in via S.Ágata 14 e via Aia San Francesco 30, qui chi vorrà potrà lasciare un piccolo contributo o ricevere informazioni per richieste di ausilo, per eventuali informazioni si potrà contattare il 329 87 48 443. L’obiettivo di tale raccolta mira ad eliminare le differenze socio-economiche , che sfortunatamente attanagliano il nostro sistema ancora più evidenti in questo funesto anno che ha visto coinvolte numerose famiglie. Siamo abituati a muoverci con umiltà e discrezione tra la gente, perché, come ribadito più volte, la nostra politica è fatta dalla gente per la gente, vedere la felicità dnei volti delle persone è la nostra più grande soddisfazione”.