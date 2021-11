“Anche quest’anno si è svolta l’operazione ‘Zaino Solidale’ promossa da Gioventù Nazionale – ha affermato Maria Lucia Belli, presidente di Gioventù Nazionale Monte San Giovanni Campano – grazie al materiale scolastico raccolto abbiamo potuto portare un aiuto, seppur minimo, a quelle famiglie in difficoltà.

“Solo qualche giorno fa abbiamo terminato di distribuire tutto il materiale donato – ha aggiunto Belli – Non vogliamo che le spese scolastiche gravino sulle famiglie, soprattutto adesso in una fase delicata per la nostra Nazione e ancora di più per i nostri comuni. Un grazie a chi ha donato“.

Redazione Digital