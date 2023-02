Yoko Ono compie 90 anni, con Sean Lennon l’albero dei desideri

Yoko Ono celebra oggi 90 anni con un “albero dei desideri” virtuale creato per lei dal figlio Sean Ono Lennon, una installazione online, ispirata al primo “albero dei desideri” creato da Yoko nel 1996. È un’antica usanza giapponese quella di scrivere un desiderio su un foglietto e poi appenderlo al ramo di un albero. La vedova di John Lennon ha raccolto nel tempo quasi due milioni di “desideri”, sepolti alla base della Imagine Peace Tower in Islanda, da oltre 200 alberi piantati in musei e gallerie di 35 Paesi. “Mia mamma non può passare accanto a un albero senza abbracciarlo con entusiasmo”, ha spiegato il figlio di John e Yoko. Tante celebrità le hanno mandato auguri in vista del novantesimo compleanno: Ringo Starr, Elton John col marito David Furnish, Julian Lennon, figlio di John e della prima moglie Cynthia, Liam Gallagher, Annie Leibovitz. Artista e musicista giapponese naturalizzata statunitense, raggiunge la fama internazionale con il matrimonio e la successiva carriera artistica con John Lennon dei Beatles. Yoko Ono è fra i primi membri di Fluxus, un’associazione libera di artisti d’avanguardia, che si sviluppa all’inizio degli anni Sessanta. È tra i primi artisti ad esplorare l’arte concettuale e le performance artistiche. Un esempio “Cut Piece”, performance durante la quale rimane seduta su un palco invitando il pubblico a tagliare con delle forbici i vestiti che lei stessa indossa, fino a rimanere nuda. Il primo incontro con John Lennon risale al 9 novembre 1966, quando il cantante inglese visita un’anteprima di una sua esibizione presso l’Indica Gallery di Londra. Inizieranno a frequentarsi solo dopo due anni, in seguito al divorzio di Lennon dalla prima moglie Cynthia. John Lennon e Yoko Ono si sposano il 20 marzo 1969 al Rock di Gibilterra. Il figlio Sean, nasce il 9 ottobre 1975, lo stesso giorno del padre. Lennon citerà Yoko in molte delle sue canzoni. Ancora nei Beatles scrive “The Ballad of John and Yoko”, la menziona implicitamente in “Julia”, poi altre canzoni sono “Oh Yoko!” e “Dear Yoko”. Yoko Ono e Lennon collaborano in molti album, a partire dal 1968, prima dello scioglimento dei Beatles. Molti critici attribuiranno la presenza di Yoko Ono nella vita di Lennon come la vera causa di scioglimento del gruppo. Yoko è stata sposata a Lennon dal 1969 fino all’assassinio l’8 dicembre 1980 sotto l’appartamento del Dakota a New York dove lei continua ad abitare. Nei giorni del compleanno sta per uscire un nuovo documentario su quando per una settimana del 1972 lei e John occuparono le onde dell’etere portando per una settimana al popolare Mike Douglas Show, un programma giornaliero guardato da 40 milioni di persone della ‘Middle America’, i migliori cervelli della controcultura a parlare di empowerment delle donne, diritti civili, l’ambiente in crisi e la violenza politica: tutti temi su cui Yoko, una donna che desidera un mondo senza guerre, si è continuata a impegnare da quando, bambina in Giappone durante la Seconda Guerra Mondiale, pativa la fame e con il fratellino Keisuke immaginava di leggere menu tra le nuvole: “Quella – aveva commentato una volta – è stata la mia prima opera d’arte. rainews.it