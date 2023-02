Yogurt ritirato in tutti i supermercati, ecco il lotto e la marca

Il ministero della Salute ha diramato una nuova allerta con comunicazione di richiamo per un altro prodotto alimentare: questa volta però il rischio non è legato a qualche contaminazione, bensì alla fragilità delle confezioni in vetro, che potrebbero rompersi e causare seri problemi. Come specificato nel richiamo diramato dal sito salute.gov.it, da mercoledì 22 febbraio è stato imposto il richiamo del prodotto “Kyr probiotici e vitamina D – Albicocca e Miele”, in confezioni da 250 grammi (due vasetti da 125 grammi l’uno), venduto a marchio Kyr Parmalat. Le confezioni prese in esame dal provvedimento sono quelle di yogurt Kyr Parmalat con probiotici e vitamina D ai gusti pappa reale, fragola e albicocca e miele, prodotti dall’azienda LNUF Laval Snc nello stabilimento della Zona Industriale des Touches, Boulevard Arago, a Changé, in Francia (marchio di identificazione dello stabilimento FR.53.054.005 CE).

Redazione Digital