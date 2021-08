“Lo spettacolo del wrestling arriva a Fontana Liri. Domenica 8 Agosto, presso il Caffè Grimaldi di Fontana Liri, alle 21, la Italian Wrestling Association di Frosinone presenterà un grandissimo spettacolo di professional wrestling, con ingresso gratuito. Nell’incontro principale della serata, l’imperatore del wrestling italiano, Flavio Augusto, difenderà il titolo di campione italiano dei pesi massimi dall’assalto del folle Sebastian De Witt.

A completare il programma: Titolo Assoluto LuchaLibre Barcelona “La reginetta del ballo” Mr Flowey vs “L’uomo più cattivo d’Italia” Dave Blasco. Fenomeno del Ring vs Stella del cinema Max Peach vs Il Divo Al Bettini.

Scontro fra titani Big Buffalo Luke vs Karim Brigante. Match di Coppia Sir Robert Barnum e Emily Ramirez vs David Karm e Flyin Gabriel. Ingresso gratuito, evento che si svolgerà con rispetto normativa anti covid presso Caffè Grimaldi, via Corso Trieste 85, Fontana Liri (FR). Servizio informazioni attivo al 3348746722″.

Redazione Digital