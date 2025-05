Wrestling in Ciociaria, lottatori sul ring ecco tutto il programma

“Il prossimo 24 Maggio Darren Young, ex campione di coppia WWE, sarà protagonista del nono anniversario della IWA di Frosinone – hanno affermato gli organizzatori – Per i nove anni di attività la Italian Wrestling Association ha deciso di fare le cose in grande, chiamando a presenziare per l’evento in programma sabato 24 maggio alle ore 19.30 presso il Palasport Tecchiena di Alatri, una stella statunitense della disciplina: Darren Young, già campione mondiale di coppia della WWE. Young che ora lotta con il nome di Fred Rosser, è attualmente impegnato in un’altra grandissima federazione, ossia la NJPW, celebre in Italia per L’Uomo Tigre e Antonio Inoki, dove riveste il ruolo di lottatore e allenatore della scuola situata a Los Angeles. Il wrestler a stelle strisce sarà impegnato nell’incontro principale dell’evento denominato IWA Old School: 9th Anniversary, in un match a squadre, dove il team da lui capitanato, composto in aggiunta dalla Roman Dinasty (Flavio Augusto & Dave Blasco) e DM Taoman, se la vedrà con il team guidato da Karim Brigante, recentemente apparso in WWE, affiancato dall’idolo di casa, il frusinate Nic Fedeli, nonchè Cristian Gladio e Omar Prince. I biglietti per questa fantastica serata di assoluto divertimento sono disponibili al 3348746722”.

Redazione Digital