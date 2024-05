Wrestling in Ciociaria, lottatori sul ring ecco tutto il programma

“Scuola Wrestling Frosinone: Nuovo show il prossimo 18 maggio – hanno affermato gli organizzatori – Rising Star in programma alle 16.30 al Palasport di Tecchiena di Alatri. Questa la location dell’evento che vedrà protagonisti i lottatori della Italian Wrestling Association di Frosinone. In questi anni la scuola di wrestling del capoluogo ha sfornato decine talenti con alcuni di essi che hanno già debuttato anche all’estero,come nel caso di DMTaoMan,Nic Fedeli e Omar Prince,solo per citare gli ultimi ad aver raggiunto tale traguardo. Proprio DMTaoMan ed il frusinate Fedeli si contenderanno il neonato titolo Rising Star in uno degli incontri più attesi della serata, dando ancora più lustro alla loro accesa rivalità. Non mancheranno volti noti del panorama europeo come Karim Brigante e Flowey Queen,che si sfideranno tra loro per il titolo italiano,oppure Flavio Augusto e Dave Blasco,che si cimenteranno in dei match singoli. Molta curiosità attorno al debutto di Frusna Lion,atleta mascherato anch’esso nato a Frosinone,agilissimo e spettacolare,mentre desta tanta simpatia uno dei beniamini del pubblico ossia Uragano Nero,luchador venezuelano ormai trapiantato in Ciociaria, al ritorno dopo un infortunio. Non mancheranno lottatori giganteschi come Christian Gladio e Luke Astaroth che metteranno a dura prova la resistenza del ring con le loro manovre di grande potenza. Lo spettacolo è adatto a tutta la famiglia e i biglietti sono già in vendita al modico costo di 10 euro. I tagliandi saranno disponibili in biglietteria sabato 18 Maggio a partire dalle ore 15.45 presso il Palasport di Tecchiena di Alatri”.

Redazione Digital