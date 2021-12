“Domenica 12 Dicembre alle 18.30 presso il Palasport Tecchiena di Alatri il grande spettacolo di Wrestling con ingresso gratuito e donazioni devolute ad AIRC, Fondazione Italiana Ricerca per il Cancro. L’evento, adatto a grandi e piccini, è organizzato dalla Italian Wrestling Association di Frosinone, che nella prima edizione del 2019 è riuscita a donare ben 500 euro alla ricerca sul cancro. Lo show vedrà la difesa del titolo italiano dei pesi massimi detenuto da Flavio Augusto, quella dei pesi leggeri detenuto da Bjorn, quella del campione di Grecia Elias Sinas e la partecipazione di importanti atleti quali Karim Brigante, Nico Inverardi, Dave Blasco e moltissimi altri. Per partecipare a questo fantastico spettacolo è necessario esser muniti di green pass, obbligatorio dai 12 anni in su. Info e prenotazioni al 3348746722”. Lo comunica IWA staff.