“Domenica 10 Ottobre alle 16.30 appuntamento presso il Polo Centro Città di Piazzale Europa con ingresso gratuito – hanno affermato gli organizzatori – Dopo 4 anni dall’ultima volta, la Italian Wrestling Association torna finalmente nella sua città di nascita, Frosinone. La compagnia ciociara ha deciso di fare le cose decisamente in grande, proponendo un evento stellare e rendendolo accessibile a quante più persone possibili grazie al meccanismo dell’ingresso gratuito. Nell’incontro principale dello show il campione italiano IWA dei pesi massimi Flavio Augusto, L’imperatore del wrestling, proverà a difendere il suo alloro dall’assalto dello yemenita Jordan Saeed e di uno dei lottatori italiani più conosciuti al mondo: Karim Brigante. Non mancheranno altri ospiti internazionali e moltissime sorprese, per uno spettacolo adatto a tutta la famiglia”.

“Torno nel mio vecchio quartiere, dove sono cresciuto, costituito da tanta gente con un grande cuore, che lotta ogni giorno contro i pregiudizi e l’indifferenza generale – ha aggiunto Diego Piacentini, presidente Italian Wrestling Association – Questa domenica vogliamo portare una ventata di novità e di divertimento. Vi aspettiamo dunque numerosi per un evento totalmente gratuito”.

Redazione Frosinone