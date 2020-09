Siete saliti sulla bilancia al ritorno dalle ferie e avete letto quei 2 o 3 kg in più? Avete due possibilità, la prima è di gettare la bilancia dal balcone (attenti al vicinato però) e la seconda è di fare un lungo respiro e calmarvi, non è successo niente di irreparabile. Il gioco di parole nella caption la dice lunga, non fissatevi sulla pesata post vacanze, non dice veramente molto di voi, pensate più che altro al piano d’azione successivo.

Piccolo vademecum per sopravvivere a settembre.

Se avete preso peso, siate pure certi di aver trattenuto molti liquidi in vacanza, perché i kg di grasso sono molto più difficili da accumulare di quanto pensiate nel breve termine. Quindi tornate alla vostra alimentazione di sempre, idratatevi a sufficienza e vedrete dei netti miglioramenti nell’arco di una decina di giorni

Se questo è l’ennesimo settembre della vostra vita, dove avete promesso a voi stessi di cambiare vita, magari è davvero l’ora di dare una sferzata alle vostre abitudini. Se siete potenzialmente pigri, invitate un amico a passeggiare con voi un paio di volte a settimana, magari scegliendo location rigeneranti, con molto verde e aria pulita.

Non limitatevi a pensarla ma scrivete una vera e propria lista con tutti gli obbiettivi di quest’anno: lavorativi, di studio, familiari,alimentari,sportivi. Pensate a questo mese non come alla fine dell’estate e delle cose belle, ma come al punto di partenza per la realizzazione di voi stessi, con tutto il tempo per farlo.

Approfittate del clima ancora favorevole e andate in giro per mercati ortofrutticoli a fare incetta di tutte le meravigliose verdure, frutta ed ortaggi, che questo mese ci regala, iniziando proprio dalle fibre e dalle vitamine. Broccoli, cavolfiori, fagiolini, zucche, sono solo alcuni degli alimenti che trovano nei primi sprazzi d’autunno, la loro collocazione naturale sulle nostre tavole.

Chi si allenava già prima delle vacanze, dovrà tornare gradualmente alla sua condizione di partenza, senza stressarsi per ricercare subito la stessa performance.

Per gli altri che se lo promettono da una vita, varcate finalmente la soglia della palestra e iscrivetevi. Ancora meglio se decidete di affidarvi ad un percorso individuale con un personal trainer, capace di seguirvi passo passo e darvi quel supporto e quella motivazione necessarie per non mollare.

