Willy, ergastolo ai fratelli Bianchi ecco la sentenza del tribunale di Frosinone

Fratelli Bianchi condannati all’ergastolo per l’omicidio di Willy Monteiro. Ventitré anni a Belleggia e 21 a Pincarelli. Questa la sentenza dei giudici della Corte d’assise di Frosinone. Applausi e urla in aula durante la lettura della condanna. Ad assistere alla pronuncia, presenti Lucia e Armando, genitori della vittima, e la sorella Mirella. Nell’ultima testimonianza della mattina di lunedì 4 luglio, l’amico Samuele Cenciarelli aveva ripercorso con la memoria quella tragica notte: «Quando ho visto il primo calcio a Willy sono andato ad aiutarlo ma mi hanno respinto. Li ho visti infierire tutti e quattro. Provo a dimenticare quella sensazione orribile ma non ci riesco. Riesco a convivere col dolore ma a dimenticare no. Sul volto dei fratelli Bianchi non ho mai visto segnali di pentimento». L’amico di Willy aveva ricordato con commozione: «Willy è stato un esempio di coraggio e amicizia. Mi ha salvato la vita. Non deve essere dimenticato il suo gesto in favore di un amico». corriere.it