WhatsApp, smetterà di funzionare se non accetti di condividere i dati con Facebook.

WhatsApp comunica che per continuare ad usare il servizio dovranno essere accettate le nuove regole che impongono la comunicazione tra la messaggistica e le altre aziende di Facebook e la possibilità di ricevere offerte commerciali.

Con la notifica la società di proprietà di Facebook ha informato gli utenti sulle modifiche apportate alla privacy policy e ai termini di servizio (Terms of Service, ToS) che, se non verranno accettate dagli utenti renderanno impossibile continuare a usare la popolare app di messaggistica.

La notifica in sintesi avverte che: “Toccando ACCETTO, accetti i nuovi termini e l’informativa sulla privacy, che entreranno in vigore l’8 febbraio 2021. Dopo questa data, dovrai accettare questi aggiornamenti per continuare a utilizzare WhatsApp. Puoi anche visitare il Centro assistenza se preferisci eliminare il tuo account e desideri ulteriori informazioni”. Significa che chi non è d’accordo non potrà più usare l’app.

I cambiamenti dei Tos e della privacy chiariscono “In che modo le aziende possono utilizzare i servizi in hosting di Facebook per archiviare e gestire le proprie chat WhatsApp e come noi (WhatsApp) collaboriamo con Facebook per offrire integrazioni tra i prodotti aziendali di Facebook”, come si legge nella notifica inviata agli utenti Android e iOS di WhatsApp.

Il nuovo termine di servizio e l’informativa sulla privacy di WhatsApp entreranno in vigore l’8 febbraio 2020. Per continuare a utilizzare i servizi, gli utenti dovranno accettarne termini e le condizioni. Se gli utenti non accettano i nuovi termini di servizio non potranno più utilizzare l’app dall’8 febbraio.