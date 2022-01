Vulcano nel Mar Tirreno, “Gigante nascosto ma non ne conosciamo quasi nulla”

Esistono nel mondo altri vulcani come l’Hunga Tonga Hunga Ha’apai che ha causato il disastro delle isole Tonga? La risposta, pur essendo affermativa, non è immediata perché i vulcani sottomarini sono giganti nascosti, spesso discreti, almeno fino a quando non decidono di uscire dall’anonimato. E anche quando si mostrano sono difficili da monitorare, come nel caso del più grande vulcano sottomarino dell’Europa e dell’area del Mediterraneo, il Marsili, che si trova nell’asse tra Palermo e Napoli ed è stato scoperto solo tra le due guerre mondiali. «Sulla Terra», spiega l’accademico dei Lincei e presidente dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), Carlo Doglioni, «vi sono in media sempre 40-50 vulcani attivi. Non abbiamo ancora informazioni dirette e diffuse dei vulcani attivi sottomarini, specie se non emergono dal livello del mare con materiale esplosivo o effusivo. Sappiamo che il fondo dell’oceano Pacifico è costellato da migliaia di vulcani, ma ne conosciamo solo una piccola parte. I vulcani sottomarini sul lato occidentale del Pacifico sono legati alla subduzione, la discesa della litosfera, il guscio esterno della Terra spesso circa 100 km, dentro il mantello terrestre».