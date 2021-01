Vomito sulla Scala Santa, Veroli nelle mani di quattro idioti.

Precisiamo subito che il ritrovo di questi bifolchi non è avvenuto in piena notte ma intorno alle 19 quando un minimo di gente dovrebbe girare in un paese normale ma essendo Veroli spopolata facilmente il centro diventa terra di conquista.

Attrezzati di vino, birra e vodka i quattro hanno deciso di banchettare davanti la Basilica di Santa Maria Salome che tra qualche giorno ospiterà la diretta Rai. Successivamente hanno vomitato sulla scala della Porta Santa, colorando di rosso la pietra e spaccando le bottiglie di vetro sulla croce di ferro.

I pochi residenti della zona, Santa Salome e via delle selle, assistendo a tale scempio sarebbero stati anche insultati dai bifolchi.

“Mancano i controlli – hanno affermato gli abitanti del posto – Visto l’orario sarebbero potuti intervenire anche i vigili ma Santa Salome da tempo è abbandonata. Eppure parliamo della piazza della Patrona”.

Redazione Digital