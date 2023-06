Volontari da Frosinone in soccorso alla Romagna, ecco la solidarietà ciociara

È partita questa mattina la Colonna Mobile del Lazio con destinazione Sant’Agata sul Santerno, uno dei comuni del ravennate colpiti dall’alluvione. I due operatori selezionati fanno parte del gruppo comunale di volontari della Protezione civile di Frosinone e dell’associazione Aver di Ferentino. “Il gruppo comunale di volontari di Protezione civile di Frosinone aveva dato disponibilità al Coordinamento regionale Fepivol a cui il gruppo afferisce, per fornire assistenza e supporto alle popolazioni alluvionate già nell’immediatezza del terribile evento che ha devastato drammaticamente il territorio dell’Emilia-Romagna – ha affermato il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – L’agenzia Regionale ha attivato il Coordinamento Regionale Fepivol che, a seguito di puntuale pianificazione logistica, ha quindi dato il via libera alla partenza del personale proveniente anche dalla provincia di Frosinone. La squadra è partita su un pick-up munito di un modulo per l’antincendio; inoltre il mezzo trainerà un’idrovora da 5.000 lt/minuto messa a disposizione dal Gruppo Comunale di Ceprano, che sarà utilizzato per rimuovere detriti e fango dalle strade”. Nella bassa Romagna, la situazione, nei giorni scorsi, è stata particolarmente critica. In vista delle piogge previste per i prossimi giorni, la stessa Protezione civile locale ha diffuso una serie di consigli utili per la gestione del fango e della polvere ancora presente nelle strade di Sant’Agata. Gli operatori della Colonna Mobile del Lazio presteranno servizio fino a giovedì mattina, giorno in cui ci sarà il prossimo cambio. “Anche in questo difficile contesto è doveroso rivolgere un ringraziamento ai volontari del gruppo comunale di Protezione civile che operano a servizio della comunità ciociara e del Paese intero, svolgendo funzioni diverse ma fondamentali nell’ambito della tutela di ognuno di noi. Grazie al gruppo comunale dei volontari della Protezione civile, coordinati dal dirigente, il comandante della Polizia Locale Donato Mauro, con il responsabile dei volontari Massimiliano Potenti, per l’altruismo e l’abnegazione con cui testimoniano il proprio impegno a beneficio delle comunità in difficoltà”. Dai dati forniti dalla regione Emilia-Romagna, attualmente le persone accolte in strutture messe a disposizione dai Comuni o in alberghi sono 816. Sono 726 le strade comunali e provinciali chiuse alla circolazione. Al momento si contano 936 frane principali. Per la giornata di domenica 4 giugno è prevista allerta gialla per temporali in tutto il territorio regionale; resta elevata l’attenzione per la difficoltà di smaltimento delle acque esondate che gravano sul reticolo secondario e di bonifica.

Redazione Frosinone