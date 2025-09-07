Volley, l’Italia batte la Turchia ed è campione del mondo

Ventitrè anni dopo il successo di Berlino, le ragazze dell’Italvolley sono ancora campionesse del mondo. Dopo un argento e un bronzo nelle ultime due edizioni, le azzurre salgono finalmente sul gradino più alto del podio grazie alla 36ª vittoria consecutiva. Ultima vittima, nella finale di Bangkok, è la Turchia di Daniele Santarelli, battuta 3-2 (25-23, 13-25, 26-24, 19-25, 15-8) al termine di una partita intensa, profondamente diversa rispetto alla semifinale col Brasile, dai mille volti e dalle emozioni altalenanti, giocata a chi tira più forte e portata a casa, nonostante le grandi sofferenze nel secondo e nel quarto set, con una strepitosa Sylla, una gigantesca De Gennaro e le solite Egonu e Antropova, determinanti nei momenti decisivi.

Dopo l’oro olimpico della scorsa estate, le due Nations League, questa squadra straordinaria sale anche sul tetto del mondo, completando un en plein di successi che entra di diritto nella storia della pallavolo. Così come il suo allenatore, l’uomo che nel 1990 regalò il primo mondiale alla pallavolo maschile (forgiando poi la Generazione di fenomeni) e che nel 2024 ha regalato al volley femminile il primo oro olimpico e che ora ha accompagnato per mano generazione di atlete a chiudere il cerchio dei trofei (nel 2021 arrivò anche l’oro europeo con Davide Mazzanti c.t.). corriere.it