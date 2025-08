Voli, liquidi nel bagaglio a mano ecco gli aeroporti con scanner autorizzati

In almeno 36 aeroporti europei in teoria ci si può imbarcare con contenitori di liquidi e gel superiori ai 100 millilitri e fino a due litri: tanti sono gli scali che hanno installato gli scanner di ultima generazione — Hi-Scan 6040 CTiX realizzati dalla società Smiths Detection — che hanno di recente ottenuto il via libera da parte della Conferenza europea per l’aviazione civile Ecac). Ma mentre gli italiani sono stati i primi a partire, gli impianti di altri Paesi non hanno ancora adottato il parere positivo, creando non poca confusione tra i viaggiatori. È quanto emerge dall’analisi che il Corriere ha effettuato sugli impianti del Vecchio Continente incrociando i dati forniti da Aci Europe e dalle società di gestione.

Per la prima volta è possibile così offrire una mappa di dove i controlli del bagaglio a mano potenzialmente hanno già oggi soglie di tolleranza dei liquidi più elevati. Nella documentazione depositata presso gli organismi della Commissione europea si legge che «i “lag” (liquidi, aerosol e gel) possono essere sottoposti a controllo di sicurezza, purché il volume massimo dei singoli contenitori non superi i 2 mila millilitri», cioè i due litri. Secondo la portavoce Ue Anna-Kaisa Itkonen il via libera si applica a 700 apparecchi.

Le nuove regole, è bene precisarlo, si applicano soltanto in partenza e per ora solo nelle strutture che hanno installato gli Hi-Scan 6040 CTiX di Smiths Detection. In Italia vale sugli scali di Milano Malpensa e Linate, Roma Fiumicino (ma non per i voli verso Usa e Israele), Bologna e Torino. Ci sono altri impianti — come Genova, Venezia, Verona — che sono dotati di scanner di ultima generazione, ma di società non ancora autorizzate da Ecac e per questo bisognerà aspettare anche alcune settimane. Fonti spiegano al Corriere che l’ok potrebbe arrivare a novembre-dicembre 2025.

Cosa significa in pratica? Che si può partire da Milano Malpensa con un contenitore di liquidi fino ai due litri, e si può arrivare in un aeroporto, ad esempio Catania, senza problemi. Ma in direzione opposta è diverso: lo scalo etneo è sì dotato di scanner di ultima generazione, ma di un produttore non ancora autorizzato e per questo chi parte da lì dovrà seguire le vecchie regole (liquidi non oltre i 100 millilitri). Non importa, insomma, lo status della destinazione.

Se in Italia gli aeroporti già operativi su questo fronte sono quindi cinque, i passeggeri italiani possono trovare gli scanner autorizzati anche in altri Paesi europei. Che, però, al momento sembrano prendere tempo. L’Olanda per esempio ha deciso di mantenere in vigore le vecchie regole, così ad Amsterdam il limite resta di 100 ml. Lo stesso si vede anche a Francoforte e Monaco di Baviera, altri due importanti hub. Non è al momento chiaro quando altri Paesi adotteranno il via libera Ecac. Anche i terminal di Londra (Heathrow, Gatwick, Southend) o quelli irlandesi di Dublino e Shannon hanno la stessa strumentazione, ma al momento resta il limite dei 100 ml, cosa non valida a Birmingham ed Edimburgo dove si possono portare fino a 2 litri. Ulteriore avvertenza per chi viaggia: bisogna comunque controllare perché — spiegano le fonti aeroportuali — alcune linee, pur negli scali dotati di scanner moderni, vedono macchinari di vecchia generazione in alcune parti oppure hanno strumentazione tutta nuova, ma anche di società non ancora autorizzate da Ecac: è il caso, per esempio, di Francoforte. corriere.it