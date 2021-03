Dopo le polemiche sul suo viaggio di fine gennaio in Arabia Saudita, la difesa del principe ereditario Mohammad bin Salman e gli altri suoi viaggi a Dubai, con annuncio di querele per i giornali che avevano riportato la notizia, e a Dakar, ora Matteo Renzi è in Bahrein.

Il senatore e leader di Italia viva è stato ripreso nel paddock al Gran Premio Formula 1 che si sta svolgendo nel Regno dalle telecamere di una trasmissione sportiva di Sky. Il video è stato poi postato su Twitter. Sempre su Twitter, il presidente della Fia ed ex team principal Ferrari Jean Todt ha postato una foto con l’ex premier. corriere.it