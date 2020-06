Un anziano di 87 anni ha litigato con un impiegato postale che non procedeva nella pratica richiesta e si è presentato all’ufficio postale armato di fucile. E’ accaduto a Castri di Lecce. L’anziano aveva chiesto la liquidazione del proprio libretto postale cointestato con la moglie defunta, pratica che richiede tempo per via di alcuni passaggi burocratici. Spazientito, oggi si è presentato all’ufficio postale prima dell’apertura, imbracciando minaccioso il fucile. Allertati dal direttore dell’ufficio, sono arrivati i Carabinieri che hanno bloccato l’anziano, colto peraltro da un lieve malore. Dopo essere stato soccorso, per lui è scattata una denuncia per interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale.

Redazione Digital