Vittime della strada, ecco la giornata nazionale

«In questa giornata dedicata al ricordo delle vittime della strada, il pensiero della Regione Lazio va a tutte le famiglie che portano il peso di un dolore che non si colma. Non posso non pensare alla giovane ragazza che ha perso tragicamente la vita in via Cristoforo Colombo, una delle ultime vittime della strada. Ogni incidente mortale non è una statistica: è una storia interrotta, un futuro cancellato. Per questo la Regione sta investendo con determinazione sulla sicurezza stradale. Negli ultimi anni sono stati realizzati oltre 160 interventi tra rotatorie, attraversamenti pedonali sicuri, percorsi ciclopedonali, segnaletica e barriere, per un totale di quasi 40 milioni di euro. A questi si aggiungono 10 milioni di euro l’anno destinati ai Comuni per la messa in sicurezza delle infrastrutture e oltre 30 milioni di euro annui per la manutenzione della rete viaria regionale. Parallelamente continuiamo a lavorare sulla prevenzione, sulla formazione e sull’analisi dei dati, affinché ogni intervento sia più mirato ed efficace. La sicurezza stradale è un impegno quotidiano e condiviso. Il nostro obiettivo è ridurre il più possibile il numero di incidenti e di vittime, con azioni concrete e costanti, perché ogni vita salvata è un passo avanti per tutta la nostra comunità». Lo comunica Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio.

Redazione Digital