Il nuovo progetto di marketing turistico dell’Amministrazione comunale di Anagni, con al centro il portale visitanagni.com, verrà presentato questo pomeriggio presso la Sala della Ragione del Palazzo comunale. Ai fini di una strategia di ampio respiro per il rilancio turistico della città dopo l’emergenza Covid-19, l’Amministrazione Natalia ha voluto sviluppare questo progetto di marketing che all’intuitività propria degli strumenti digitali unisce l’accuratezza dei contenuti storico-culturali. Intere sezioni sono dedicate alle attività commerciali, ai pubblici esercizi, alle strutture alberghiere, ai servizi utili ed agli intrattenimenti che la città offre.

«Pensiamo a “Visitanagni” come ad un database in costante aggiornamento a cui anche la cittadinanza possa dare il suo fattivo contributo – ha affermato il sindaco Daniele Natalia – Identifichiamo in questo sito internet l’aspetto tangibile per raccontare a turisti ed anagnini cosa significhi “essere Anagni” e costruire un viaggio indimenticabile tra le nostre meraviglie. Con il sito visitanagni.com puntiamo a diffondere il “marchio” Anagni attraverso i canali social e digitali in generale ed a sviluppare la cultura della condivisione delle nostre bellezze. “Visitanagni” è lo strumento adatto non solo per promuovere la città ma anche per intercettare i flussi turistici che con l’emergenza Covid-19 stanno già assumendo forme differenti, più legate all’idea di gita fuori porta e di turismo lento. Abbiamo le caratteristiche per emergere come meta di riferimento e privilegiata del turismo locale con impatto nazionale, vogliamo sfruttare ogni possibilità in tal senso anche perché turismo significa anche ritorno economico per i nostri commercianti».In ultima analisi il primo cittadino conclude: «La rivoluzione infrastrutturale cui stiamo assistendo in Provincia di Frosinone permette ad Anagni di giocare un ruolo importante. Il patrimonio artistico-culturale e l’eredità storica fanno della nostra città la punta di diamante per la promozione turistica della Ciociaria. “Visitanagni” rientra nell’ambito di quelle iniziative che ci fanno dire con certezza che qualcosa sul nostro territorio si muove, anche a livello di percezione differente delle potenzialità anagnine e ciociare».