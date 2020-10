Terminata la stagione estiva è arrivato il momento di fare un bilancio non solo dei risultati ottenuti sul fronte turistico – di cui l’Amministrazione del sindaco Daniele Natalia ha abbondantemente analizzato i dati – ma anche dello “strumento” che ha contribuito a fare dell’estate anagnina 2020 quella dei record per la città dei papi: il sito “visitanagni.com”.

Dal 9 luglio al 30 settembre il sito “visitanagni.com” è stato interessato da 20.000 visite totali divise rispettivamente in un 1% di click provenienti da altri link, 14% proveniente da ricerche dirette del sito sui motori di ricerca e l’85% proveniente dai social network. In particolare l’ultimo dato è l’emblema della bontà del progetto di “visitanagni.com” che è stato pensato proprio per attrarre un pubblico digitalizzato e pronto ad accettare la sfida del turismo di prossimità. Il sito ha raggiunto picchi di oltre 300 click giornalieri nel corso degli eventi caratterizzanti del cartellone estivo proposto dall’Amministrazione Comunale.

«Ogni considerazione è ben accetta e attentamente valutata da questa Amministrazione, infatti sappiamo e vogliamo fare tesoro delle opinioni di tutti. Tuttavia è anche vero che tra il dire ed il fare ci sia di mezzo il mare poiché pontificare su “come si dovrebbe fare” è decisamente più semplice che farlo concretamente – ha affermato l’assessore alla Cultura e Turismo Carlo Marino – Soprattutto perché per costruire ci vuole tempo, specialmente se si parte da zero come nel caso delle politiche turistiche ad Anagni. Ce la stiamo comunque mettendo tutta e pensiamo che la città possa confermarlo».

«Abbiamo fatto una scommessa qualche mese fa orientandoci sulle possibilità offerte da Anagni quale meta per il turismo lento e di prossimità – ha aggiunto il sindaco Natalia – Una scommessa vincente visti i numeri delle presenze e che, senza dubbio, è stato favorito anche dal progetto comunicativo di “visitanagni.com”. La politica turistica non si improvvisa, occorre trovare e sponsorizzare soluzioni innovative e, soprattutto, “ritagliate” attorno alle caratteristiche di Anagni. Il sistema messo in piedi dall’Amministrazione, con il sostegno di operatori, addetti ai lavori e mondo associativo, ha funzionato quest’estate; puntiamo alla continuità ma la strada è quella giusta».

