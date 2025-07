Virus zanzara, morto un altro paziente ricoverato in ospedale

Quarta vittima in Campania, e terza nel casertano del West Nile. L’ottava in Italia. All’Ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta è deceduto l’uomo di 73 anni di Maddaloni che era ricoverato da diversi giorni in rianimazione e che era risultato positivo al test. Sempre all’ospedale casertano era deceduto un altro anziano della stessa zona di Maddaloni, di 80 anni, lunedì scorso mentre un uomo di Trentola Ducenta era deceduto nel presidio di Aversa. Mentre venerdì scorso era deceduto un uomo di 74 anni, originario di Pomigliano a Napoli all’Ospedale del Mare dove era stato ricoverato per un’emorragia digestiva che non aveva alcun legame con il virus. Secondo i dati forniti dalla settore Prevenzione collettiva e Sanità animale della Regione, in Campania ad oggi sono 23 i casi di West Nile tra sospetti e confermati. Quattordici domiciliati in provincia di Caserta; 8 in provincia di Napoli; uno domiciliato in Basilicata, ma esposto probabilmente al contagio in provincia di Napoli. Sebbene l’infezione causata dalla zanzara si presenti in buona parte dei casi con i sintomi di una normale influenza, come spiegato da Alessandro Perrella, direttore UOC Malattie Infettive Emergenti del Cotugno, va prestata la massima attenzione ai pazienti fragili, agli anziani e agli immunodepressi. Tutte le persone decedute avevano patologie pregresse. La Regione Campania le Aziende sanitarie e ospedaliere regionali e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, «seguono attentamente l’evoluzione, attuando tutte le necessarie misure». corriere.it