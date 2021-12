“La Asl accelera con la campagna di vaccinazione e riapre l’Hub di Torrice. Dal prossimo 14 dicembre, l’équipe del P.O. F. Spaziani, assieme ai medici di medicina generale che hanno risposto ad un bando pubblico, daranno una spinta ulteriore alle vaccinazioni in un momento delicato che vede il numero dei contagi salire costantemente. Il Centro Vaccinale PSC Components, di via Casilina Sud, permetterà di accogliere un maggior numero di persone e garantire il distanziamento. Restano inviariati le date e gli orari degli appuntamenti già prenotati presso la sala teatro dello Spaziani. L’hub sarà aperto tutti i giorni dalle 8,30 alle 19,30. La Direzione ringrazia la PSC Components e il presidente Maurizio Stirpe per la sua disponibilità ed il grande contributo che continua ad offrire nella campagna contro virus”. Lo comunica Asl Frosinone.

