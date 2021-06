Nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Cassino non ci sono pazienti ricoverati. L’ospedale Santa Scolastica diventa Covid free. Erano rimasti due pazienti ricoverati in terapia intensiva: uno è stato dimesso ieri ed è andato a casa, l’altro stamattina ha lasciato il reparto di terapia intensiva e trascorrerà alcuni giorni nel reparto di medicina per ristabilirsi completamente.

“Ѐ una grande emozione. Dopo tanti mesi di sofferenza vedere gli ultimi due pazienti uscire dal mio reparto è davvero una grande gioia – commenta la dottoressa Manuela Callegaro, responsabile della Terapia Intensiva dell’Ospedale di Cassino – L’ultima dimissione di oggi è per tutti noi operatori sanitari un grande regalo emotivo”.

“La Direzione della ASL ringrazia tutti i professionisti dell’ospedale di Cassino per l’enorme lavoro svolto e rivolge un ringraziamento speciale per i professionisti di Malattie infettive dello Spaziani di Frosinone che continueranno ad accogliere i pazienti Covid da tutta la provincia di Frosinone”.

Redazione Cassino