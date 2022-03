Virus, in Ciociaria impennata di nuovi casi più di mille in un solo giorno

Virus, in Ciociaria impennata di nuovi casi più di mille in 24 ore. Sono 1192 i nuovi casi in provincia di Frosinone nella sola giornata di oggi. Ieri erano la metà.

Numeri in aumento come nelle altre regioni d’Italia e all’estero.

Il virus non è sparito. La nuova variante Omicron BA.2 pare molto più contagiosa. Tra i sintomi più comuni vengono segnalati raffreddore, mal di testa, febbre, mal di gola ma anche stanchezza. Sintomi facilmente riconducibili anche ad un’influenza, con la differenza che quelli della nuova variante si concentrerebbero sulle vie aree superiori, ovvero gola e naso.

“La ripresa della crescita dei nuovi casi al momento non è eclatante – ha affermato il presidente della Fondazione Gimbe, Cartabellotta – Per ora non ci sono evidenti effetti sull’occupazione degli ospedali. Tuttavia un dato certo: quando i casi aumentano oltre un certo numero, si invertono anche le curve dei pazienti ospedalizzati. Ad oggi l’andamento della curva “ancora non è chiarissimo. Si registra un aumento dei valori di Rt, ma l’incremento del numero dei casi sembra ancora piuttosto lineare. Sarà necessaria ancora una settimana circa per capire che tipo di andamento prenderà la curva”.

Redazione Digital