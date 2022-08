Virtual tour e tecnologia immersiva, ecco la presentazione a Falvaterra

“Il Comune di Falvaterra entra nel futuro con il virtual tour e la tecnologia immersiva – hanno affermato il sindaco Piccirilli e l’assessore Ceccarelli – Un progetto innovativo, rivoluzionario e di uno spessore incredibile quello che andremo a presentare alla cittadinanza il prossimo 2 settembre alle 21:30 presso la sala convegni comunale, sita in via Montelungo 15, proprio vicino alla sede delle Poste Italiane. Si tratta di un progetto immersivo di promozione del Borgo di Falvaterra, delle nostre Grotte e anche delle “Notti di Bacco”, la nostra Festa principale. Attraverso degli appositi occhialini si potrà entrare in una visita virtuale delle bellezze del nostro Paese, una novità che ci rende tra i primi nel Lazio ad usufruire di una simile tecnologia per lo sviluppo turistico del nostro territorio. Ancora una volta saremo precursori di una rivoluzione del campo, proiettati già nel futuro del turismo che ci vede protagonisti in un settore d’intermezzo rispetto al metaverso che dilagherà negli anni futuri e che ci vedrà pronti come amministratori capaci di intercettare tutte le possibili novità future. Verranno, inoltre, presentati i magneti realizzati a mano, contenenti le immagini emblematiche del paese. Il futuro è qui, a Falvaterra. Vi invitiamo il 2 settembre ad essere nostri ospiti per vedere con i vostri occhi l’importanza di questa rivoluzione”.

Redazione Digital