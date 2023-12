Violenza sulle donne, nel Lazio 800mila euro per riabilitare uomini maltrattanti

La giunta regionale, presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell’assessore alla cultura, alle pari opportunità, alle politiche giovanili e della famiglia, al servizio civile, Simona Baldassarre, ha deliberato di destinare 718.900 euro per la prevenzione e il contrasto della violenza maschile sulle donne. Nello specifico, 671.281 euro sono finalizzati all’istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti, e altri 47.619 euro all’avvio di un progetto per l’istituzione di un sistema di monitoraggio dei dati raccolti dalle strutture antiviolenza. «Tutta la Giunta, sotto l’impulso del presidente Rocca, che ringrazio per la sua sensibilità, ha messo al centro della propria agenda il contrasto alla violenza sulle donne – ha affermato l’assessore Simona Baldassarre – Con questa delibera, lo facciamo rafforzando il fronte dei centri per uomini maltrattanti e attraverso la creazione di un sistema di monitoraggio dei dati, coerente con il sistema informativo Lara, perché l’analisi statistica e lo studio sono fondamentali per capire l’origine di certi fenomeni. Fino all’ultimo giorno dell’anno, stiamo lavorando su tali questioni, per costruire un Lazio più accogliente e a misura di donna. La violenza sulle donne si può combattere. Lo stiamo facendo, e continueremo in questa direzione con profonda determinazione».

Redazione Digital