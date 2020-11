di Massimo Mangiapelo

Quando ascolti un brano musicale e senti un brivido correrti lungo la schiena, vuole dire che quella canzone ha colto nel segno. E se quel brano è destinato alla sensibilizzazione contro il problema della violenza sulle donne, il bersaglio è doppiamente centrato. Quando poi alla canzone è associato uno stupendo videoclip, ambientato in una stupenda location come Piazza di Spagna a Roma, allora è proprio certo che il messaggio arriva dritto al cuore delle persone.

Stiamo parlando di “Ora vedo, ora sento, ora parlo”, una campagna di sensibilizzazione “artistica-socio-culturale” dell’etichetta indipendente Overlook Italia, contro la violenza sulle donne e contro ogni forma di violenza. E per promuovere questo messaggio sono stati scelti artisti d’eccezione, il trio di soprano Appassionante accompagnate dal violinista Ara Malikian.

Appassionante è un trio italiano di soprano composto da Giorgia Villa (originaria di Frosinone), Mara Tanchis e Stefania Francabandiera. Nato a Roma nel 2002 con all’attivo cinque album registrati in studio, il trio è riconosciuto come il primo gruppo tutto al femminile di crossover opera-pop. Grazie a una costante promozione, Appassionante diventa testimonial di Unicef Germany e immagine di Airberlin su scala globale. Da allora gira l’Italia e il mondo portando il suo mix di musica lirica-leggera in manifestazioni e palcoscenici nazionali e internazionali con un repertorio molto vasto.

Ara Malikian è un eclettico violinista libanese di origini armene. Icona classic-pop con più di 40 album e centinaia di concerti nelle sale, teatri e stadi più importanti del mondo. Dopo aver ricevuto diversi riconoscimenti internazionali, tra i quali il prestigioso “Premio Niccolò Paganini” di Genova, è stato ospitato come violino solista dalle maggiori orchestre del mondo. Negli anni è riuscito a portare la sua musica di fronte a ogni tipo di pubblico, mixando tutti i generi musicali.

Il testo della canzone è stato scritto da Mauro Borzellino, Alessia Forganni e Chiara Bottazzi, la musica è stata composta da Mauro Borzellino ed è prodotto da Overlook Italia/Digital Records. Il concept della campagna è stata creata da Shirley Estigarribia. Il brano è stato registrato con l’Orchestra Sinfonica di Praga, composta da 70 elementi.

Il video, che sarà presentato proprio il 25 novembre, è stato girato il 26 ottobre nella storica e suggestiva location di Piazza di Spagna. È diretto da Lorenzo Antonioni e prodotto dalla Overlook Italia in collaborazione con l’associazione L’Abbraccio del Mediterraneo, che si occupa attivamente della lotta contro la violenza sulle donne.