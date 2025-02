Violenza sessuale su ragazzine dai 13 ai 16 anni, arrestato allenatore

Un uomo di 53 anni, allenatore di una squadra femminile di pallavolo in provincia di Varese è finito in manette martedì mattina, arrestato dai carabinieri che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere con l’accusa di violenza sessuale. La misura è stata disposta dal giudice per le indagini preliminari di Varese. Le indagini sono cominciate dopo che una delle giovani sportive che l’uomo allenava ha deciso di denunciare quanto avvenuto, dopo essersi confidata con la madre. La giovane, giocatrice di una squadra locale di pallavolo, ha riferito ai carabinieri di essere stata oggetto di pesanti palpeggiamenti da parte del suo allenatore in occasione dei consueti allenamenti o al termine di partite, quando il «coach» si offriva di riaccompagnarla a casa. Gli accertamenti dei militari hanno riguardato un periodo che va dal novembre scorso ad oggi e sono stati eseguiti sotto diretto coordinamento della Procura di Varese. Le indagini hanno permesso di acquisire concreti riscontri in ordine a diversi episodi in cui il sospettato, nel corso degli allenamenti svolti in una palestra pubblica (una struttura comunale) «approfittando del suo ruolo, avrebbe toccato le giovani giocatrici, di età compresa tra i 13 ed i 16 anni, palpandole, in alcuni casi, anche nelle parti intime», spiegano gli investigatori. L’arrestato è stato portato alla casa circondariale di Varese in attesa dell’interrogatorio di garanzia che si svolgerà nei prossimi giorni. corriere.it