Violenza sessuale in Ciociaria, arrestato giovane egiziano

Personale della Polizia di Stato del Commissariato di Cassino ha tratto in arresto un cittadino egiziano residente in Cassino in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Cassino. Il provvedimento restrittivo scaturisce dalle serrate indagini avviate, dai poliziotti, a seguito dell’aggressione subita, lo scorso 19 giugno, da una donna sulla pista ciclabile della città martire, in pieno giorno, mentre svolgeva attività fisica. In quell’occasione l’uomo, spacciandosi per un fisioterapista, aveva avvicinato la vittima con il pretesto di darle consigli sugli esercizi di stretching da effettuare, per poi molestarla. Nonostante il tentativo della donna di allontanarsi, l’indagato l’aveva inseguita fino alla zona isolata di Via Varlese, bloccandola e palpeggiandola. Dopo la denuncia sporta dalla vittima, le immediate indagini esperite dagli operatori della Polizia di Stato del Commissariato di Cassino, che consentivano di ricostruire il percorso effettuato dall’aggressore e il mezzo di trasporto utilizzato, consentivano di identificare il reo nei cui confronti venivano acquisiti gravi e concordanti indizi in ordine al reato di violenza sessuale.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino, concordando con l’esaustivo quadro indiziario acquisito, emetteva, a seguito di richiesta di quella Procura della Repubblica, la misura cautelare sopra specificata. L’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Cassino a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Redazione Digital