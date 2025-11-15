Violenza sessuale, in Ciociaria arrestato dai Carabinieri

Questa mattina i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Frosinone, supportati in fase esecutiva dai colleghi della Stazione di Ferentino, hanno tratto in arresto un 43enne originario della provincia di Treviso, già censito, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Treviso, poiché condannato alla pena di 8 anni e 3 mesi per i reati di “violenza sessuale” e “lesioni personali aggravate”, commessi in Treviso nell’anno 2022 nei confronti dell’ex compagna. L’uomo da alcuni giorni si era allontanato dalla sua residenza in provincia di Treviso, rendendosi di fatto irreperibile. A seguito di attività info–investigativa condotta dai militari del Nucleo Investigativo di Frosinone, veniva rintracciato in un’abitazione di Ferentino, ove era ospitato da una conoscente, e tratto in arresto. Al termine delle formalità di rito, come disposto dall’A.G. mandante, il 43enne è stato ristretto presso la Casa Circondariale di Frosinone, ove sconterà la sua condanna.

Redazione Digital