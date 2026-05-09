Violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia, in Ciociaria arrestato. A Colfelice (FR), i militari della Stazione Carabinieri di Arce (FR) hanno rintracciato e tratto in arresto un 59enne del luogo, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Cassino. L’uomo è stato destinatario del provvedimento restrittivo a seguito di una sentenza irrevocabile di condanna passata in giudicato. Il soggetto dovrà espiare una pena definitiva di 4 anni di reclusione per i gravi reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi e violenza sessuale. I fatti contestati, giunti ora al termine dell’iter giudiziario, sono stati commessi nello stesso comune di Colfelice in epoca antecedente e prossima al 21 gennaio 2014. Al termine delle consuete formalità di rito, il condannato è stato tradotto dai militari operanti presso la Casa Circondariale di Cassino, dove rimarrà recluso per l’espiazione della pena, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.

Redazione Digital