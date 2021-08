I Carabinieri hanno deferito in stato di libertà per il reato di “maltrattamenti in famiglia” un 25enne di Anagni. Il giovane che già da diverso tempo a causa di dissidi familiari poneva in essere atti di violenza nei confronti dei propri genitori, ieri ha aggredito suo padre. Solo il tempestivo intervento dei Carabinieri ha permesso di scongiurare più gravi conseguenze.

Redazione Anagni