Violenta un’infermiera sull’ambulanza, paziente extracomunitario arrestato

Era corsa per trasportare con i colleghi un indiano di 55 anni in evidente stato di agitazione in via dei Marsi, dove stava danneggiando il suo laboratorio di sartoria, forse in seguito a uno sfratto, ma è rimasta vittima di un tentativo di violenza sessuale sull’ambulanza con la quale l’uomo veniva accompagnato in ospedale in codice rosso. Protagonista della drammatica vicenda un’infermiera 24enne in servizio nell’Ares 118, aggredita dal 55enne nel tardo pomeriggio di sabato scorso. L’uomo è stato bloccato prima dai colleghi dell’equipaggio e quindi dagli agenti del commissariato San Lorenzo che lo hanno condotto in carcere accusato di violenza sessuale. Quest’ultimo si è gettato sulla ragazza all’interno del mezzo di soccorso cercando di toccarla dopo essersi quasi denudato. Le grida della giovane hanno richiamato l’attenzione dell’autista e di un altro collega dell’infermiera: l’ambulanza si è fermata e il 55enne è stato immobilizzato. Era in stato confusionale. Proprio per le sue precarie condizioni poco prima alcuni abitanti di San Lorenzo avevano richiesto al 112 l’intervento del 118 perché l’indiano appariva fuori controllo, lanciando oggetti e danneggiando il suo stesso laboratorio, conosciuto nel rione. corriere.it