Viola gli obblighi di assistenza familiare, in Ciociaria arrestato

I Carabinieri hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della detenzione domiciliare, emessa dall’ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone nei confronti di un 45enne di Morolo, già noto alla cronache giudiziarie. L’uomo, condannato per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, commesso a Supino nell’anno 2019, dovrà scontare la pena di anni 1 di reclusione in regime di detenzione domiciliare. I Carabinieri di Morolo, acquisito il provvedimento ed effettuati i necessari riscontri finalizzati ad accertarne la presenza sul territorio, dopo averlo localizzato lo hanno prelevato e condotto in caserma dove gli è stato notificato l’ordine di carcerazione. Al termine delle formalità di rito il 45enne è stato tradotto presso la sua abitazione dove espierà la pena.

Redazione Digital