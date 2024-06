Vinòforum, degustazioni e masterclass ecco le specialità del Lazio

È stata inaugurata l’area istituzionale della Regione Lazio a Vinòforum, realizzata in collaborazione con Arsial. L’area istituzionale, aperta tutti i giorni fino a domenica 23 giugno al Circo Massimo, dalle 19 alle 24, ospita masterclass, degustazioni e una collettiva di 18 imprese del Lazio selezionate da Arsial per l’occasione, con l’obiettivo di raccontare la crescita qualitativa dei nostri vini e delle nostre eccellenze a un pubblico di winelover, esperti, professionisti e semplici appassionati. Durante l’inaugurazione, alla quale hanno partecipato l’assessore al Bilancio, all’Agricoltura e alla Sovranità alimentare della Regione Lazio, Giancarlo Righini, il commissario Straordinario di Arsial, Massimiliano Raffa e il consigliere regionale Micol Grasselli, si è svolta la premiazione dei primi tre classificati del concorso “Miglior Sommelier del Lazio” organizzato da AIS Lazio, con l’obiettivo di promuovere i migliori talenti della sommelier regionale. «Abbiamo deciso di aprire un’area istituzionale a Vinòforum per creare un punto d’incontro tra il grande pubblico presente alla manifestazione e i produttori locali. Crediamo fortemente nell’importanza di promuovere i nostri vini e le nostre specialità enogastronomiche in contesti che valorizzino la qualità delle produzioni e il potenziale delle aziende. Vinòforum ci offre, sotto questo aspetto, una piattaforma ideale per condividere le nostre storie e i nostri prodotti con una platea appassionata e competente». Lo ha dichiarato l’assessore al Bilancio, alla Programmazione economica, all’Agricoltura e alla Sovranità alimentare, alla Caccia e alla Pesca, ai Parchi e alle Foreste della Regione Lazio, Giancarlo Righini. «La partecipazione della Regione Lazio e Arsial arricchisce il valore della manifestazione. Con la nostra presenza, abbiamo fissato l’attenzione del pubblico sui vini del Lazio, proprio nel cuore di Roma, dove la promozione dei nostri vini è cruciale per l’intero territorio. Inoltre, la scelta di una location prestigiosa come il Circo Massimo, tra i luoghi più iconici e suggestivi della città, amplifica il fascino e la rilevanza dell’iniziativa, rendendola attrattiva anche per i numerosi turisti presenti. Con la partecipazione a eventi come Vinòforum, che da oltre 20 anni promuove l’enologia d’eccellenza in maniera professionale, le nostre imprese possono rafforzare il legame con i loro clienti abituali e attrarre winelover e appassionati, acquisendo prestigio, visibilità e tante potenziali clienti». Lo ha comunicato il Commissario Straordinario di Arsial, Massimiliano Raffa. L’edizione di Vinòforum quest’anno, la XXI in ordine di tempo, è stata annunciata come la più grande di sempre. Oltre ottocento cantine presenti e tremiladuecento etichette proposte in degustazione, grazie a un programma che include wine top tasting, cene d’autore e incontri business oriented. Info e dettagli sulla partecipazione della Regione Lazio a Vinòforum, incluso l’elenco delle cantine presenti e il programma delle masterclass sono disponibili sul sito istituzionale di Arsial: www.arsial.it

Redazione Digital