Vini d’eccellenza in Ciociaria, ecco l’incontro tra Casale Luciano e Golf club Fiuggi

di Fabio Paris

Continua il processo di emancipazione imprenditoriale del settore vitivinicolo della provincia di Frosinone. Continua la ricerca di sinergie con i centri d’eccellenza del territorio ciociaro. Da qui, nasce l’incontro di Casale Luciano vini e spumanti con il Golf club Fiuggi 1928. La cantina ferentinate, main sponsor della 9 buche organizzata dal Maestro Severa presso la prestigiosa sede fiuggina, protagonista sabato scorso del primo trofeo Casale Luciano. La competizione, ormai divenuta un classico appuntamento del Golf club, ha registrato la partecipazione di numerosi concorrenti provenienti da tutta la provincia oltreché dal circondario romano. Grande emozione per la prima assoluta nella sede di Fiuggi per il titolare Luca Liberatori che, nell’occasione, ha presentato due nuovi prodotti dedicati al territorio, il “Canterno” vino bianco di uve Maturano igp ed il “Bello dei Papi”, vino bellone igt dedicato ad Anagni, città dei papi. “Questo primo passo verso le eccellenze del nostro territorio mi onora e mi rende orgoglioso del percorso intrapreso. Dedico il successo di questa manifestazione, così come quelle che verranno, a mio padre Luciano, nel ricordo del quale ho dato inizio insieme alla mia famiglia a questa nuova avventura”. Grande soddisfazione anche per il Maestro di golf Maurizio Severa, tra i principali fautori della manifestazione sportiva. “Il mio ringraziamento va al Circolo Golf Club Fiuggi 1928 ed a tutti gli iscritti in primis, agli addetti di segreteria ed a mia moglie Roberta per la fondamentale collaborazione, alla famiglia Liberatori per la cortese disponibilità nonché agli intermediari che hanno permesso il buon esito di questa collaborazione”.