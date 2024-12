Villaggio natalizio nel centro storico di Pico, ecco tutto il programma

“Il 22 dicembre, il cuore del paese di Pico si trasformerà in un vero e proprio villaggio natalizio, pronto ad accogliere residenti e visitatori con un evento speciale pensato per tutta la famiglia – hanno affermato gli organizzatori – L’iniziativa, organizzata dal Comune di Pico in collaborazione con alcune delle associazioni locali, si svolgerà in Via Antonino Carnevale e in Piazza Antonino Conti, due location che offriranno uno scenario perfetto per vivere l’atmosfera magica del Natale. A partire dalle 10, il centro del paese sarà animato da una serie di attività che promettono di soddisfare i gusti di tutti. Gli stand gastronomici, veri protagonisti dell’evento, offriranno una selezione di prelibatezze tipiche locali, con piatti tradizionali e specialità natalizie da gustare passeggiando tra le vie del borgo. Non mancheranno stand di oggettistica artigianale, con creazioni uniche per un regalo speciale da mettere sotto l’albero o semplicemente per portarsi a casa un pezzo del Natale di Pico. A dare ritmo alla giornata ci sarà una selezione di musica dal vivo che accompagnerà il pubblico in un viaggio sonoro tra canti natalizi e melodie festose. Anche i più piccoli avranno modo di divertirsi con giochi, animazioni e attività pensate appositamente per loro, per rendere questo Natale ancora più indimenticabile. L’evento, che ha come obiettivo quello di rafforzare il legame con la tradizione e il territorio, è l’occasione perfetta per scoprire le bellezze di Pico in un’atmosfera festiva e accogliente. La manifestazione si concluderà in serata, quando il paese si illuminerà con luci natalizie, creando una cornice incantevole per un Natale che resterà nel cuore di tutti. Non mancare all’appuntamento con il Natale a Pico: un giorno di festa, musica, sapori e tanto divertimento per grandi e piccini”.

Redazione Digital