Vigili urbani robot, aiutano i bambini ad attraversare la strada

Nell’infinità dei robot cinesi antropomorfi di ultima generazione — recentemente abbiamo visto robot camerieri, infermieri, boxer, atleti, spazzini — è la volta del vigile urbano: pochi giorni fa nel distretto di Huangpu a Shangai è stata attivata una flotta di 25 robot Xiao Hu (traducibile con “Piccola Tigre”).

Detto che attualmente sono ancora in fase di test dopo uno sviluppo durato quattro anni, va specificato che comunque i robot sono stati concepiti non come sostituti degli agenti ma solo come sistemi di supporto. Posto che Shangai ha già implementato semafori intelligenti e sistemi di riconoscimento facciale per la sicurezza pubblica, i robot aiutano solo agli incroci congestionati per migliorare il flusso del traffico. Si posizionano letteralmente in mezzo alla strada, indossando una divisa «regolare» del Corpo di Polizia Urbana con tanto di giacca gialla fluo e un casco bianco, mulinano le braccia e permettono ai bambini di attraversare in sicurezza. Ovviamente non sono armati. Emettono avvisi in tempo reale, interagiscono con i cittadini con indicazioni verbali elementari e registrano dati sui flussi di traffico da introdurre nei sistemi di analisi delle smart city. Al momento non rilevano infrazioni alla sicurezza pubblica. Questa è la prima volta in assoluto che l’AI ha questa funzione nelle relazioni con la gente e nell’espletamento di un servizio pubblico. Tutto questo risponde all’esigenza di ridurre il carico di lavoro umano facendo ricoprire ai robot mansioni di routine in modo che gli agenti possano concentrarsi su compiti più complessi, evitando errori dovuti alle inevitabili distrazioni e danni prodotti da situazioni stressanti, colpi di calore e dallo smog. In un non lontano futuro, al robot vigile urbano verranno presumibilmente aggiunte una maggiore capacità di elaborazione del linguaggio naturale e la navigazione autonoma ma non è stata annunciata alcuna tempistica per un prevedibile impiego più ampio dei robot. Al momento però le preoccupazioni etiche legate alla privacy dei dati raccolti dalle telecamere e dai sensori appaiono legittime.

Intanto — rimanendo sempre nel continente asiatico — in Indonesia, una versione «meno stradale» e più marziale dei robot umanoidi (con tanto di berretto militare di ordinanza) da quest’estate passeggiano per il centro di Giakarta, capitale dell’Indonesia, con funzioni soprattutto di sorveglianza ed eventuale collezione di prove. corriere.it