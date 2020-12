Da Prima Porta si potrà raggiungere Spinaceto o addirittura Ostia, stesso comune ma da Frosinone non si potrà raggiungere Castelmassimo, comuni diversi. Paradossale me è previsto nel nuovo Dpcm. Alcuni potranno percorrere circa 30 chilometri, questa la distanza da Roma Nord al Municipio X e altri non potranno sposarsi da Frosinone a Castelmassimo.

Il 25, 26 dicembre e l’1 gennaio sarà vietato infatti «ogni spostamento tra comuni», salvo comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute. Non sarà però permesso spostarsi nelle seconde case fuori regione e, nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno, nemmeno fuori comune.

Redazione Digital