La direttiva Ue antiplastica Sup (Single use plastic), adottata il 21 maggio 2019 all’unanimità dal Consiglio (tutti gli Stati membri erano d’accordo), entrerà in vigore tra meno di un mese, il 3 luglio prossimo, con l’obiettivo di ridurre l’inquinamento introducendo restrizioni su determinati prodotti monouso di plastica. Non siamo di fronte a un bando ma a una progressiva riduzione dell’uso per ragioni ambientali. Questo però avrà ricadute rilevanti nel settore della plastica: Confindustria nei giorni scorsi ha lanciato l’allarme per un comparto che in Italia occupa 50 mila lavoratori. E il governo ha protestato con Bruxelles per alcuni prodotti inclusi nella direttiva, tra cui quelli in carta ricoperta da un film di plastica, che va a colpire il settore degli imballaggi per uso alimentare di cui siamo tra i leader in Ue. Quanto sta accadendo è emblematico della trasformazione che comporterà la transizione green, che colpirà numerosi settori industriali con costi sociali rilevanti se non sarà gestita e preparata.

La direttiva distingue fra diverse categorie di prodotti: quelli per i quali esistono già delle alternative in commercio, che da luglio non potranno essere più usati (posate, piatti, cannucce, bastoncini cotonati, contenitori e bicchieri in polistirene); quelli per i quali non esistono ancora alternative senza plastica (come ad esempio tazze, bicchieri, contenitori per il cibo, bicchieri di carta rivestiti di plastica), per i quali non è prevista né la proibizione immediata né l’addio (phasing out) con una scadenza definita; quelli per i quali la direttiva imponeparticolari requisiti tecnici, di etichettatura e specifiche responsabilità di sensibilizzazione e di raccolta differenziata (ma non spariscono dal mercato). Insomma, vengono stabilite norme più severe per i tipi di prodotti e di imballaggi che rientrano tra i dieci prodotti inquinanti più spesso rinvenuti sulle spiagge europee. Si cerca di salvare i mari cambiando le nostre abitudini di vita. corriere.it