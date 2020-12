Inaugurazione dello spettacolare videomapping natalizio proposto dall’amministrazione comunale di Falvaterra in Piazza Umberto I che si protrarrà tutti i giorni dalle 17:30 alle 21:00 per tutte le festività, uno show unico in tutta la Ciociaria che il piccolo comune è riuscito, grazie all’intervento della Consigliera regionale Sara Battisti e della Regione Lazio, a portare sul territorio.

“Grande successo per la prima del videomapping natalizio che abbiamo voluto regalare alla nostra comunità – ha affermato il sindaco Francesco Piccirilli – Uno spettacolo incredibile, che ha illuminato il nostro splendido borgo. Il covid non favorirà una grande affluenza in Paese, ma abbiamo voluto mantenere la proposta perché crediamo che i nostri cittadini, soprattutto i più piccoli, meritassero un momento di magia in tutta sicurezza, in questo momento così difficile. Ci tengo a ringraziare la Consigliera regionale Sara Battisti e la Regione Lazio, che hanno permesso di portare questo spettacolo a Falvaterra, la Consigliera delegata allo spettacolo e agli eventi, Elisa Ceccarelli, ideatrice e promotrice dell’iniziativa, il Consigliere Andrea Luciani e Fabio Chiaro per il loro lavoro e la loro operatività, il Vicesindaco Augusto Carè e la Famiglia Todini che ci hanno fornito i locali e la facciata su cui realizzare la proiezione, e tutta la squadra di amministratori che è alacremente a lavoro per realizzare il nostro “Natale al borgo”.

“Un’inaugurazione da sogno, vedere i volti dei bambini così felici all’arrivo di Babbo Natale, ci ripaga di tutti gli sforzi compiuti per raggiungere questo risultato – ha aggiunto emozionata la consigliera delegata agli eventi, Elisa Ceccarelli – La società che ha realizzato il video e la proiezione è la stessa che ha realizzato il videomapping a Piazza Navona, sulla Fontana del Bernini: aver portato il loro lavoro e la loro professionalità nel nostro piccolissimo Paese, ci riempie di orgoglio, quasi da non crederci. Siamo gli unici sul territorio ad avere uno spettacolo del genere, non una semplice proiezione su muro, ma un video integrato con una delle bellissime facciate della nostra Piazza. I volti stupiti dei numerosi accorsi ieri – in tutta sicurezza e con distanziamento sociale – ci ha dato la misura di quanto questo spettacolo fosse importante in questo periodo storico. Sono tante le difficoltà che tutti stiamo affrontando, credo fermamente che ora più che mai ci sia bisogno di regalare un sorriso ai nostri cittadini. Ringrazio il Sindaco che ci ha sostenuti in questa iniziativa, è fondamentale per lavorare di squadra avere un leader come lui. Questo non è l’unico spettacolo per Natale che regaleremo ai cittadini, presto avrete ulteriori informazioni sugli eventi del nostro Comune”.

