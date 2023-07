Videocolor in Ciociaria, posti di lavoro a rischio 400 dipendenti in mobilità

“Ancora una volta gli ex lavoratori della Videocolor di Anagni sono pronti a scendere in piazza per rivendicare i loro diritti – ha affermato Gianluca Quadrini, presidente del consiglio provinciale – Ricordiamo che sono oltre 400 i dipendenti ancora in mobilità che da tempo ascoltano solamente promesse senza una presa di posizione concreta da parte delle istituzioni. Siamo davanti a lavoratori stanchi, sicuramente delle tante promesse e che di fatto ad oggi si trovano a combattere l’incertezza del loro futuro. Stiamo parlando di chi per una vita ha sacrificato il proprio tempo, la propria famiglia per il lavoro e per questo motivo è nostro dovere tutelare tute queste vite. Mi farò portavoce delle loro istanze e se fino a questo momento la politica, a livello regionale, è stata assente e superficiale, sono sicuro che il Presidente Francesco Rocca ha la giusta sensibilità per affrontare, insieme agli organi di governo nazionale, questa gravosa problematica. Non è accettabile che i nostri dipendenti continuino ad elemosinare anche per un sussidio che lo stato ha concesso per diritto. È importante scongiurare, inoltre, tutte le ripercussioni negative che si avrebbero a livello sociale sul nostro territorio”.

Redazione Digital