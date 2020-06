Diffonde sui social video contro le istituzioni criticando la gestione dell’emergenza. Identificato e denunciato dal personale del commissariato di Cassino. In un video circolato su Facebook un uomo travisato minaccia e inveisce contro le istituzioni colpevoli a suo dire di non aver fatto nulla per evitare la pandemia.

Nell’ambito delle attività di prevenzione volte al contenimento della diffusione del contagio da Coronavirus COVID 19, gli uomini del commissariato di P.S. di Cassino hanno rilevato la presenza di un video pubblicato sulla piattaforma social Facebook nel quale un uomo, travisato con una mascherina del tipo chirurgico, inveiva contro le istituzioni, anche con minacce di morte, attribuendo loro la responsabilità di non aver messo in atto alcuna misura di contenimento della pandemia, nell’ambito del territorio cassinate.

Immediatamente tramite la Sezione Polizia Postale di Frosinone si è proceduto all’acquisizione del video. L’autore è stato così immediatamente individuato ed è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Cassino, per i reati di oltraggio alle pubbliche autorità, minacce aggravate nei confronti delle Istituzioni commesse da persona travisata e diffusione di notizie tendenziose atte a turbare l’ordine pubblico, in relazione al delicatissimo momento storico in cui la diffusione distorta di notizie oltremodo allarmanti, possono innescare allarme tra i cittadini.

Redazione Cassino