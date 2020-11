Doveva essere un gioco tra innamorati. Invece, per una giovane maestra d’asilo, il video hard amatoriale realizzato per il proprio fidanzato si è trasformato in un’arma a doppio taglio. Da un giorno all’altro la sua vita è diventata un incubo: non per colpa della propria ingenuità, ma per la cattiveria delle persone che la circondavano. Persone che ora dovranno rispondere di diffamazione in un’aula di Tribunale: la direttrice dell’asilo che ha licenziato la maestra additandola al pubblico ludibrio, una mamma «spiona» e l’ex fidanzato che ha diffuso il video hard tra gli amici.

È stato proprio il comportamento dell’ex a mettere nei guai la ragazza. Lui è un calciatore dilettante e quando la nuova fiamma per gioco gli inoltra alcune sue foto osé e un video a luci rosse, invece di apprezzare il gesto rompe il patto di fiducia con la donna e fa girare il materiale sulla chat del calcetto. Succede che la moglie di un altro giocatore intercetta il video e riconosce l’insegnante della scuola materna che frequenta il figlio. La donna non mostra nessuna solidarietà con la maestra. E invece di cancellare il filmato e redarguire il proprio compagno — nonché l’amico — inoltra a sua volta foto e frame alle altre mamme. E minaccia la maestra per proteggere l’amico del proprio fidanzato: «Se lo denunci, mando tutto alla dirigente scolastica». La vittima a quel punto si presenta dai carabinieri e racconta tutto.

Non finisce qui. La moglie impicciona per ripicca invia le foto alla direttrice scolastica. Anche lei non mostra comprensione. Anzi, licenzia la maestra e la umilia pubblicamente spiegando il motivo del provvedimento. Non solo, ai papà e alle mamme dice: «In questo modo avrà un marchio addosso».

Ora la direttrice e la moglie «spiona» sono a processo per diffamazione. Nei guai anche l’ex fidanzato infedele, che ha potuto accedere alla messa alla prova: un anno di lavori socialmente utili. corriere.it