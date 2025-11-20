Viavai di giovani scoperto appartamento della droga, in Ciociaria arrestati 2 noti malviventi

I Carabinieri hanno arrestato un 31enne originario di Frosinone, già censito in banca dati per i suoi trascorsi e sua moglie una donna 39enne anch’ella non nuova alle cronache giudiziarie. il comportamento particolarmente cauto della coppia ed il continuo andirivieni di giovani tossicodipendenti gravitanti nei pressi di un alloggio all’interno di un complesso di edilizia popolare della città dei papi ha attirato l’attenzione dei militari che hanno subito avviato un’intensa attività investigativa culminata nella giornata odierna con la perquisizione locale dell’abitazione della coppia. sul posto è stata fatta intervenire anche un’unità cinofila dei Carabinieri di Santa Maria di Galeria unitamente alla quale i militari della locale stazione carabinieri hanno dato corso ad una minuziosa perquisizione che ha permesso il rinvenimento di gr. 31 di sostanza stupefacente del tipo cocaina e gr. 28 di crack, occultata in una credenza posta nel ripostiglio della casa. L’ulteriore corso della perquisizione ha permesso anche il rinvenimento della somma di € 3.675,00 che ritenuto provento dell’attività di spaccio è stato sequestrato insieme alla droga. Arrestati entrambi, al termine delle formalità di rito, per l’uomo si sono aperte le porte della Casa Circondariale di Frosinone dove è stato tradotto dai militari mentre la Donna è stata posta agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Redazione Digital