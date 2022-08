Viabilità in Ciociaria, strada bloccata da più di 2 anni “La Regione non completa i lavori”

“Zona industriale di San Giorgio a Liri: un’ altra opera incompiuta della Regione Lazio – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – Qualche mese fa sono stati fatti annunci di investimenti da parte della Regione Lazio, del Consorzio Unico Industriale, ma nulla è stato fatto. Il tratto di strada che collega San Giorgio con il comune di Esperia è interrotto a causa del maltempo, e della caduta di un ponte che non è stato più ricostruito. Dall’8 giugno 2020 la situazione è così! Sono oltre 2 anni. E’ una situazione insostenibile che penalizza i cittadini di entrambi i Comuni. Non è pensabile di andare avanti sempre con la politica degli annunci lasciando poi, di fatto, la situazione di criticità totalmente irrisolta. Regione Lazio, Astral e Consorzio Industriale hanno il dovere di intervenire subito per ripristinare il corretto e funzionale collegamento tra San Giorgio ed Esperia. Non è accettabile che dopo più di 2 anni, non siano stati compiuti i lavori necessari. Su questa inaccettabile vicenda di cattiva amministrazione non mollerò di un millimetro, sarò la goccia d’acqua sulla roccia, fino a quando i lavori non inizieranno ed il ponte non sarà ripristinato. I cittadini hanno bisogno di risposte concrete, non delle solite promesse targate PD”.

Redazione Digital